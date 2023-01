(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Avevano rubato laelettrica giocattolo del figlio, a cui ilteneva molto. Per questo motivo una famiglia di Trino () ha lanciato un appello pubblico su Facebook. Idella stazione locale, insieme alla polizia municipale trinese, sono intervenuti per ritrovare l'oggetto e restituirlo al legittimo proprietario. La sua amata "Brum Brum", come il piccolo l'aveva ribattezzata, era sparita dal cortile condominiale dove la lasciava abitualmente "parcheggiata". La pubblicazione della storia sui social da parte dei genitori ha consentito agli agenti della locale di accertare che la vetturasi trovava nel cortile di un altro condominio; informato dell'accaduto, il comandante della stazione deidi Trino ha proceduto personalmente al recupero ...

Sky Tg24

Chi l'ha visitata, un medico donna calabrese che attraverso una cooperativa diera stata ... Dopo poche ore, però, la donna è morta e il 27 dicembre idi Gavi hanno inviato tutta la ...A recuperarla è il comandante della stazione dei, il luogotenente Emilio Farina, che individua i responsabili: che sia un furto o uno scherzo non importa, loro hanno meno di 14 anni e non ... Vercelli, Carabinieri restituiscono a bimbo la macchinina rubata La sua amata "Brum Brum", come il piccolo l'aveva ribattezzata, era sparita dal cortile condominiale dove la lasciava abitualmente "parcheggiata". La pubblicazione della storia sui social da parte dei ...Trino Vercellese, l'appello sui social della mamma: l'auto giocattolo era stata prelevata da due ragazzini e lasciata in un parcheggio ...