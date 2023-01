Ventimiglia | il compagno della nonna del bimbo picchiato è stato aggredito in strada

Leggi su open.online

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Ildi R., ildi 6 anni finito in ospedale a, èdavanti a un ufficio postale. L’agenzia di stampa Ansa fa sapere che l’uomo ha ricevuto calci e insulti, mentre il suo avvocato ha sporto denuncia nei confronti di ignoti. Sulla presunta aggressione oggi interviene il padre del bambino. «Ho lanciato un appello cercando di trattenere tutti i miei concittadini e cercando di farvi capire che così si rallentano le indagini. In questo caos la magistratura fa fatica a proseguire nel lavoro. Ve lo chiedo con il cuore in mano, state buoni, per favore, chi ci rimette è solo R». L’uomo poi ha puntato il dito contro sua madre: «Mi vergogno di essere tuo figlio, maledetta…Lui fa schifo allo stesso modo di lei. Inutile difendere ...