Venerdì 13 porta sfortuna? Le origini e i motivi della superstizione

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Una spiegazione del perché13risale alla mitologia scandinava: c’erano 12 semidei e poi arrivò il tredicesimo, Loki. Ma era crudele con gli uomini: da qui il 13, in quelle terre, è divenuto segno di malaugurio. Il13? Capiamo le ragioniAltri legano laal fatto che c’erano 13 persone all’Ultima Cena di Cristo, e il tredicesimo era Giuda. Ma l’associazione tra il numero 13 e laè documentata anche in epoche precedenti: lo storico greco Diodoro Siculo (I secolo a. C.) riferisce che Filippo II (IV secolo a. C.), re di Macedonia e padre di Alessandro Magno, fu ucciso da una sua guardia del corpo dopo aver fatto mettere una propria ...