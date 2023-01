Vecchi carrozzoni e poltronifici Riecco le Province

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) E pensare che anche Silvio Berlusconi nella campagna elettorale del 2008 si era impegnato per l’abolizione delle: “Sono tutte inutili e fonti di costi per i cittadini: è pacifico che debbano esser abolite”, dichiarò a Bruno Vespa nel comodo salotto di Porta a Porta. Salvo tre anni dopo, nel 2011, votare contro la soppressione dellecontenuta nella proposta dell’Italia dei Valori. La verità è che le, gli enti intermedi tra Comuni e Regioni, sono l’emblema deiinutili Oggi la fedelissima di Berlusconi, Licia Ronzulli (nella foto), capogruppo al Senato di Forza Italia, dalle colonne de il Giornale annuncia la sua battaglia per resuscitarle. Obiettivo: “Ridare voce a milioni di elettori che a causa della Delrio si sono visti rimuovere il loro diritto a votare direttamente il loro ...