Vaticano | morto il cardinale George Pell Era stato condannato e poi prosciolto per pedofilia

Leggi su open.online

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Èall’età di 81 anni il. Lo hanno riferito media australiani citando fonti vaticane. Ilè spirato a quanto si apprende all’ospedale Gemelli di Roma, a seguito di complicazioni causate da un intervento chirurgico all’anca. In Australiaera finito al centro di una clamorosa vicenda giudiziaria, che lo aveva visto primae poi assolto per. Accusato di abusi su due chierichetti di 13 anni, decenni prima,– che ricopriva il ruolo di prefetto della Segreteria per l’economia del– era rientrato a Sydney per affrontare il processo. Nel 2018 eradalla corte distrettuale dello ...