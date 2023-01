Vaticano | L’addio al cardinale George Pell e l’Udienza di Papa Francesco

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Muore a 81 ilaustraliano, noto suo malgrado anche per aver subito nel suo Paese – l’Australia – un processo per abusi sui minori. Il porporato aveva partecipato, nei giorni scorsi, anche alle esequie in onore delemerito Benedetto VXI. È morto a Roma, all’età di 81 anni, ilaustraliano. Rivestiva la carica di prefetto emerito della Segreteria per l’Economia, dopo essere stato arcivescovo di Melbourne e di Sydney. La scomparsa delè avvenuta a seguito di alcune complicazioni causate da un’operazione all’anca.aveva preso parte, nei giorni scorsi, anche alle esequie funebri in onore delemerito Benedetto XVI ed è ricordato anche per il processo subito ...