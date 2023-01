Vaticano | è morto il cardinale Pell | fu coinvolto in accuse poi cadute di pedofilia

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) E’a Roma all’età di 81 anni ilGeorge, arcivescovo emerito di Melbourne (1996-2001) e Sidney (2001-2014), “ministro delle Finanze” delche trascorse 400 giorni in carcere con l’accusa, poi caduta, di abusi sessuali su minori. Il porporato, ha riferito Ewtn, non ha superato le complicazioni causate da un intervento chirurgico all’anca. Nei giorni scorsi aveva partecipato inai funerali del papa emerito Benedetto XVI ed era tra le voci più chiare del fronte conservatore nella Chiesa cattolica. Nominato da Giovanni Paolo II vescovo di Melbourne (1996-2001) e di Sydney (2001-2014), creato(2003) da Benedetto XVI, che accolse nella Giornata mondiale della gioventù di Sidney del 2008,è stato chiamato da Francesco a ...

