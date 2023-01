Vaticano | è morto il cardinale George Pell

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) (Adnkronos) – Ilsarebbeall’età di 81 anni a seguito di complicazioni causate da un intervento chirurgico all’anca. Lo riporta la stampa australiana, citando fonti vaticane. Il prelato è stato al centro di un clamoroso caso giudiziario che lo vide prima condannato e poi assolto per pedofilia in Australia. L'articolo proviene da Italia Sera.

