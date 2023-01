Varsavia vs Bruxelles. Il countdown sullo stato di diritto inizia oggi

Leggi su formiche

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Sono ore di fermento, di telefonate lunghe e consultazioni schizofreniche per individuare un accordo, una via di fuga. Il 2023 polacco si apre con la sceneggiatura dello scorso anno e di quello precedente ancora, perché l’alterco tranon è certo “acqua passata”. Eppure, i nodi sembrano venire al pettine. Di cosa stiamo parlando? Il nocciolo del discorso è sempre lo stesso: la legge sulla Corte Suprema e consequenzialmente lo sblocco dei fondi per la ripresa. Ricordiamo che nel mese di giugno 2021, la Commissione europea aveva concesso il via libera al piano presentato dall’esecutivo polacco (la posta in gioco equivale a 35 miliardi di euro) vincolando, però, l’erogazione alla salvaguardia dell’indipendenza della magistratura in Polonia. Perciò, il governo di Mateusz Morawiecki decise di adottare una legge che mirava all’abolizione ...