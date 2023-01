Van Basten avverte ten Hag | «Troppi olandesi sono un rischio»

Il Posticipo

Non avevamo chiesto Messi, Maradona ema tre buoni giocatori per non sfigurare in Champions: non è arrivato nulla. Servono tre pedine di qualità fondamentali: un rifinitore/regista; un'ala ...Della stessa opinione pure un altro grande ex rossonero come Marco: ' La sua morte mi colpisce soprattutto perché abbiamo la stessa età - le parole dell'ex attaccante - . Mancini lo ha ... Van Basten avvisa Ten Hag: “Avere troppi giocatori olandesi in squadra è pericoloso, guardate il Barcellona!” “Sono stato io a portarlo al Chelsea. Tutti lo adoravano”. Ha esordito così Ruud Gullit, fuoriclasse olandese, intervenuto su Ziggo, una tv in patria per omaggiare Gianluca Vialli, suo ex allenatore a ...Ruud: "L'ho portato io al Chelsea, un grande giocatore di personalità". Il Pallone d'Oro: "Abbiamo giocato a golf, era sempre divertente" ...