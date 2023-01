Valeria Fioravanti morta dopo le visite in 3 ospedali | inchiesta per omicidio colposo

Il Fatto Quotidiano

Il calvario della giovane mamma 27enne deceduta di meningite batterica in un quarto nosocomio, il Gemelli. Indagine anche della Regione ...La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine per omicidio colposo per colpa medica , contro ignoti, in relazione alla morte di, 27 anni, deceduta per una meningite batterica . La ragazza, secondo quanto scrive oggi la Repubblica, nelle scorse settimane si era recata in più ospedali perché accusava fastidi ... Roma, la denuncia di una famiglia: "Valeria Fioravanti morta di meningite dopo aver cercato soccorso in… I parenti accusano i medici e parlano di malasanità 1' DI LETTURA Valeria Fioravanti, ragazza di 27 anni, è morta a causa di una meningite batterica. Secondo i parenti la ragazza è…