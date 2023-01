ilgazzettino.it

A Cortina (Belluno) pochi minuti prima delle 16 di oggi, 11 gennaio 2023, è scattato l'allarme per unacadutail Rifugio Nuvolao che ha coinvolto due sciatori . A dare l'allarme lo sciatore rimasto semisepolto con la compagna sparita alla sua vista. Sul posto si è portato l'elicottero del ...A Cortina d'Ampezzo oggi pomeriggio, 11 gennaio, è scattato l'allarme per unacadutail Rifugio Nuvolau che ha coinvolto due sciatori. A dare l'allarme lo sciatore rimasto semisepolto con la compagna sparita alla sua vista. Sul posto si è portato l'elicottero del ... Valanga sotto il rifugio Nuvolau: travolti due sciatori, donna sommersa dalla neve L’elicottero del Suem ha portato all’ospedale di Treviso la donna ritrovata sotto due metri di neve; per lo sciatore rimasto semisepolto è intervenuto l’elicottero dell'Aiut Alpin Dolomites di Bolzano ...A Cortina (Belluno) pochi minuti prima delle 16 di oggi, 11 gennaio 2023, è scattato l'allarme per una valanga caduta sotto il Rifugio Nuvolao che ha coinvolto due ...