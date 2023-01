Agenzia ANSA

gravissime le condizioni del maresciallo dei carabinieri Giovanni Andriano, 49 anni, travolto ieri da unain val Gardena. L'istruttore del centro di addestramento alpino era partito in ...Un escursionista è stato liberato da unacaduta in Val Chedul, valle a lato della Val ... Attualmente, le sue condizionisconosciute. Valanga, restano gravissime le condizioni del maresciallo - Cronaca Restano gravissime le condizioni del maresciallo dei carabinieri Giovanni Andriano, 49 anni, travolto ieri da una valanga in val Gardena. (ANSA) ...Era tornato in montagna per recuperare i suoi due cani, nei giorni scorsi sorpresi dalla tormenta sulle montagne dell'Alta Valle Spluga e rimasti in quota, ed è morto travolto da ...