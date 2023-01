Usa | voli bloccati pare per cyberattacco E poi sbloccati dopo intervento Biden

Corriere della Sera

in ritardo neglisi sono accumulati e sono diventati oltre 3.500, a causa dello stop della Federal Aviation Administration, che ha deciso di porre una pausa deidomestici almeno fino ...... nelle scorse ore, ha indotto l'Amministrazione federale dell'aviazione a sospendere tutte le partenze e gli arrivi disul territorio nazionale. Lo ha reso noto la stessa agenzia. Nel ... Aerei: negli Usa tutti i voli a terra per diverse ore. Biden: «Non si sa quale sia la causa» Vaggiatori con gli occhi puntati sui display per capire quando potranno partire. Negli Stati Uniti c'è stata un'interruzione della FAA che ha bloccato tutti i voli ...La Federal Aviation Administration ha revocato l'ordine di bloccare tutti i voli negli Stati Uniti dopo che un guasto al sistema aveva lasciato per ore piloti, compagnie aeree e aeroporti ...