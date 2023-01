Usa | un guasto informatico blocca l' intero traffico aereo

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) ROMA (ITALPRESS) – Unal sistemadella Federal Aviation Administration hato tutti i voli aerei negli Stati Uniti. Lo riferisce su Twitter la stessa agenzia Usa.“La FAA sta ancora lavorando per ripristinare completamente il sistema a seguito di un'interruzione”, spiega la FAA, che ha ordinato alle compagnie aeree “di sospendere tutte le partenze nazionali fino alle 9:00 Eastern Time (le 15, ora italiana, ndr) per consentire all'agenzia di convalidare l'integrità delle informazioni di volo e di sicurezza”. – foto Agenziafotogramma.it – (ITALPRESS).

