Usa | gran parte dei voli a terra per un guasto informatico | Biden chiede di aprire indagine

Agenzia Nova

Ma il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha chiesto 'un'indagine completa sulle cause', ha scritto in un tweet l'addetto stampa della Casa Bianca, come riferiscono i media. TI POTREBBE ...... sull'Iran e sullaBretagna, quelli ritrovati dagli avvocati di Biden negli uffici che l'attuale numero uno della Casa Bianca utilizzava quando ricopriva la carica di vicepresidente degli, ... Usa: il gran giurì completa l’inchiesta in Georgia sul tentativo di Trump d’invertire i risultati del 2020 Il licenziamento di gran parte del team mette ora in discussione il futuro di Parler, piattaforma social amata dai conservatori.Futures Usa poco mossi dopo la terza sessione consecutiva di guadagni per l'indice Nasdaq. Alle 13.45 circa ora italiana, i futures incassano rialzi che va ...