Usa con voli a terra | Biden | “Ancora non sappiamo le cause”

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) (Adnkronos) – “Ho appena parlato con Buttigieg,non sanno le, ho chiesto di riferire direttamente a me non appena lo scopriranno”. Così Joeha risposto alle domande dei giornalisti sul guasto informatico che ha interrotto il traffico aereo negli Stati Uniti, riferendo del suo colloquio con il ministro dei Trasporti Pete Buttigieg. “Gli aerei possonoatre in sicurezza, ma non possono decollare – ha aggiunto il presidente – Non si sa quale sia la causa, ma si aspettano che in un paio d’ore potranno avere un’idea più chiara di quello che l’ha provocato e noi allora potremo fornire risposte”. L'articolo proviene da Italia Sera.

Sky Sport

E' quanto ha reso noto Sky News. La Faa ha deciso per il blocco di tutti i voli fino alle 9.30 ... Il Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha avuto, sul tema, un colloquioil Ministro dei ...... almeno in, sembra voler riprendere un sentiero positivo, anche se in Europa siamo già arrivati ... ma non di questa entità, in piena contraddizionel'evoluzione macroeconomica in atto a livello ... United Cup, Italia-Stati Uniti 0-4: Usa vincono il torneo, Berrettini perde con Fritz New York, 11 gen. (askanews) - Sono 3.578 i voli in entrata e in uscita dagli Stati Uniti che registrano ritardi, dopo che la Federal ...Da questa mattina l’intero traffico aereo degli USA risulta bloccato a causa di un guasto informatico. La Casa Bianca ha ordinato un'indagine per stabilire se l’anomalia sia frutto di un attacco hacke ...