Usa | aerei a terra per 5 ore a causa di un guasto informatico

Corriere della Sera

Da diverse ore l'intero traffico aereo statunitense risulta sostanzialmente bloccato. La causa sarebbe un guasto al sistema informatico della Federal Aviation Administration (FAA) secondo quanto ...Da diverse ore l'intero traffico aereo statunitense risulta sostanzialmente bloccato. La causa sarebbe un guasto al sistema informatico della Federal Aviation Administration (FAA) secondo quanto ... Aerei: negli Usa tutti i voli a terra per diverse ore. Biden: «Non si sa quale sia la causa» Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Ripresi i voli negli Stati Uniti, dopo il blocco senza precedenti che ha visto gli aerei fermi a terra per moltissime ore.