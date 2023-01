Uomini e Donne | Teresa Cilia si commuove raccontando un doloroso strascico del tumore | “Non c’è cosa più brutta che…”

(Di mercoledì 11 gennaio 2023)ha raccontato, attraverso alcune Instagram stories, undel, spiegando ai suoi followers il motivo per cui non si è mostrata sofferente dopo la fine del matrimonio con Salvatore Di Carlo. “Volevo parlarvi di unache ha fatto parte del mio passato“, ha esordito l’ex tronista di, quindi spiegando il motivo che l’ha spinta a parlarne: Molte di voi già sanno che io ho avuto un, ma non sanno quello che mi ha lasciato. Preferisco raccontarvi queste cose perché, in base anche ai messaggi che mi arrivano, sia i messaggi che entrano nel dettaglio di questa situazione, che sono poco delicati e poco carini perché prima di scrivere bisognerebbe veramente sapere di più di quella ...

Witty TV

Un problema che riguarda siache, per cui non è necessario allarmarsi o preoccuparsi più del dovuto. Si tratta di un normale ricambio fisiologico che riguarda proprio il capello che ...Riprende il tour della legalità nelle scuole promosso dai carabinieri, condell'Arma impegnati in una capillare opera di dialogo con i giovani in città e in provincia sulle tematiche ... Lunedì 9 gennaio - Uomini e donne Le puntate | Witty TV Gli uomini della Squadra Volante le hanno fermate dopo pochi minuti dalla loro fuga dal bus. A scoprirle, nonostante negassero ogni coinvolgimento con la rapina sul bus, è stato l'insistente squillo d ...Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano al pubblico numerosi colpi di scena. Per Riccardo e Gloria arriverà il momento di prendere in mano le redini del loro legame e far chiarezza su quello… ...