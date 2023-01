Uomini e Donne | Teresa Cilia | “Ecco perché non posso diventare madre”

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 11 gennaio 2023)nelle ultime ore è uscita allo scoperto raccontando ai propri fan ciò che sta passando con gli strascichi di una malattia che l'ha colpita a soli 24 anni enon sembra soffrire della separazione dall'ex marito Salvatore Di Carlo. L'ex tronista dici ha tenuto ad aprire il suo cuore e ha pubblicato alcune storie su Instagram in cui svela come si sente: "Molti di voi già sanno che io ho avuto un tumore, ma non sanno cosa mi ha lasciato. Nonostante la notizia a 24 anni, sono sempre stata forte e positiva. Però poi il tumore mi ha tolto la possibilità di essere. Ho scelto la vita". UeD,e la possibilità di: «Ce n'è solo una, ma ho fatto un'altra ...