Uomini e Donne | nuova confessione di Gemma Galgani | ‘Volevo diventare suora’ | la dama spiega il motivo

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Lapiù discussa diè, indubbiamente,. La signora torinese ha rilasciato unaintervista al magazine ufficiale del dating show di Maria De Filippi, svelando un retroscena sul suo passato che sta facendo molto discutere sui social. Leggi anche, Tina inveisce contro Alessandro e(VIDEO) L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Temptation Island:sbarca all’isola, per consolare Ida Platano: anticipazioni seconda puntata Anticipazionismascherata. Amore per ...

Witty TV

Dopo l'annuncio della rottura con Sara Shaimi , l'ex corteggiatore diSonny Di Meo ha già voltato pagina e si mostra in foto con la nuova fiamma, la corteggiatrice Aurora Colombo ., Sonny Di Meo esce allo scoperto con la nuova fiamma Solo ...Ma non solo, ha ricoperto anche il ruolo di tentatrice a Temptation Island e corteggiatrice a. Nel 2019 ha poi vestito i panni di valletta del programma Colorado. Sentimentalmente ... Federico abbandona il trono - Uomini e donne Clip | Witty TV Sonny Di Meo negli ultimi giorni è stato al centro dell’attenzione. L’ex corteggiatore di Sara Shiami a quanto pare ha iniziato una ...L'attuale assessore alla Sanità non esclude un accordo in extremis con il M5S: «Ma sono realista». Cittadella della salute con quattro capisaldi ...