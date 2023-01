Uomini e Donne | l’opinione di Chia sulla puntata del 11 01 23

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Posso dirlo? Lo dico. Ho trovato quella di Federico Dainese una delle scelte migliori della storia di. Non saranno scesi i petali, non si sarà formata nessuna coppia da sbatterecopertina del magazine, ma è stato un epilogo tra i più sinceri e onesti di sempre. Quando si è accorto che una delle sue due corteggiatrici era una palese furbetta e dell’altra non era ancora così coinvolto al punto di fare una scelta che l’avrebbe resa “la fidanzata” ha preferito abbandonare. Non ha lasciato il trono perché aveva il carbone bagnato (leggasi ‘qualcun altro fuori’) come altri prima di lui. Non l’ha abbandonato perché colto con le mani nella marmellata come fin troppi, in passato. E non se n’è andato nemmeno perché non interessato a nessuna, visto che a Vincenza Botti ha pure proposto di continuare la conoscenza fuori, se le ...