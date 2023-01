Uomini e donne | Lavinia non si sente desiderata e Alessio il rosso lascia lo studio

Witty TV

'Troppo geloso' Nel parlare della discussa rimpatriata, l'esperto di gossip, rivela che l'ex corteggiatrice disarebbe di nuovo single ed è per questo che si è rivista con i suoi ex ...... ormai da settimane, i pescatori trasformatisi in veri e propri trafficanti fanno salire non più solo giovani e famiglie tunisine ma migliaia di, bambini in arrivo dall'area ... Mercoledì 11 gennaio - Uomini e donne Le puntate | Witty TV In Lombardia si tradisce di più. E secondo i dati elaborati dagli analisti di un portale di incontri online sono 7,6 uomini e 7,4 donne su 10 che nelle città lombarde sarebbero propensi al tradimento.L’analisi dei dati con un’esperta di ricerca computazionale: la mobiltazione è stata più ampia di quanto annunciato, e ha «pescato» soprattutto nelle province più remote della Russia. 25 mila le vitti ...