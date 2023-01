Uomini e Donne | è finita l’era di Armando Incarnato? Chi lo sostituirà

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Leggendo le anticipazioni riguardanti le ultime registrazioni di, è impossibile non notare come, a seguito di una brutta sfuriata di Maria De Filippi,non sia tornato in studio nella puntata successiva. In tanti pensano che “” del 45enne napoleano nel talk show di Canale 5 sia ormai. E in maniera ingloriosa, per giunta. Ma nel parterre c’è qualcuno in grado di sostituirlo e fare un po’ da opinionista?fa infuriare Maria De Filippinella penultima registrazione diha fatto arrabbiare Maria De Filippi per il suo modo, tutt’altro che galante, di ...