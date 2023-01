Uomini e Donne | anticipazioni 11 gennaio 2023 | ultime news su Riccardo e Gloria | Federico Dainese lascia il trono | cosa vedremo oggi

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 11 gennaio 2023). Siamo nel bel mezzo della settimana di, ma nulla cambia per i telespettatori perchè anchepomeriggio, a partire dalle 14.45, andrà in onda, il dating show più amato e seguito di sempre. Dopo aver visto al centro dello studio, ancora una volta, Alessandro, che ha archiviato (e non bene) la conoscenza con Paola, e dopo aver visto il tronista, ancora indeciso tra Carola e Alice,succederà in trasmissione? I riflettori disaranno puntati ancora su dame e cavalieri delOver o si parlerà dei giovani? View this post on ...