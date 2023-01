Una domenica speciale per i nostri azzurri dell’Empoli For Special

Il Baco da Seta

A seguire, dalle 18.30, il vicino Piazzale Marconi sara' teatro dispettacolare esibizione di ... L'installazione sara' fruibile anche22 gennaio. Lo spettacolo partira' dal palazzo di ......dell'incontro istituzionale andato in scena questa mattina in Viminale dopo gli scontri di... Sono in corso delle valutazioni nell'osservatorio di oggi, ci saràriunione e poi le valuterà ... Con Vivi SanGiorgio una domenica sulla neve nel comprensorio sciistico di Racines-Giovo La partita sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma volleyballworld.tv e sulle frequenze di RadioRai dalle 20.30 di domenica 15 gennaio 2023. Damiano Catania (Top Volley Cisterna): “Sicuramente ...Dopo il consueto giorno di riposo, i rossoblù sono tornati ad allenarsi a Casteldebole per iniziare a preparare la partita di domenica. Nella mattinata di oggi, Thiago Motta ha soprasseduto due sedute ...