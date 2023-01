Una 27enne muore per una meningite dopo esser stata rimandata a casa da diversi ospedali

Sky Tg24

Proprio durante quell'operazione, secondo la famiglia della, quest'ultima sarebbe però stata colpita dal batterio che le ha causatomeningite. Due giorni dopo, il 27 dicembre scorso, la ...... è iniziato il calvario della. Dopo aver accusato mal di testa e dolori al collo , la donna decide di andare al pronto soccorso del Policlinico Casilino dove le viene diagnosticatacefalea ... Roma, 27enne muore per meningite batterica: diagnosi sbagliata per 4 volte Valeria Fioravanti, una donna di 27 anni, madre di una bimba di 13 mesi, è morta a causa di una meningite dopo che diversi ospedali di Roma l'avevano ripetutamente rimandata a casa.Nelle scorse settimane si era recata in più ospedali perché accusava fastidi dopo la rimozione di un ascesso effettuato nei giorni di Natale ...