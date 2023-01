Un uomo ferisce sei persone a Parigi | neutralizzato in un minuto Così la Francia ha reso efficace la sicurezza

La Gazzetta dello Sport

Sarebbe stato un punteruolo l'arma utilizzata questa mattina alle 6:45 alla Gare du Nord di Parigi da unche ha ferito in modo lieve 6 persone. E' quanto si apprende da fonti della polizia. Il primo a reagire all'attacco è stato un poliziotto non in servizio, che ha ferito l'assalitore prima di ...... spara per strada egravemente un bambino Bambino ferito da uno sparo, guardia giurata ... il legale che ha assistito l'durante i primi interrogatori. "É addolorato per quanto accaduto" ... Parigi, ferisce 6 persone con un punteruolo alla Gare du Nord: arrestato un uomo Un uomo, 36enne straniero, già noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti di polizia, dopo avere scalciato la porta di ingresso della sorella e del nipote, si era introdotto in casa e li stava ...Si tratta di un nordafricano di circa 25 anni il cui corpo non è ancora stato identificato: fermato con dei connazionali per dei controlli ha ferito un agente e si è poi gettato in acqua ...