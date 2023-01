Un modo per abbattere le barriere architettoniche di internet | spiegato da AccessiWay

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Ci sono delle azioni meccaniche che, probabilmente, nemmeno prendiamo in considerazione quando navighiamo su un sito. La possibilità, ad esempio, di leggere correttamente i testi che sono pubblicati, ma anche quella di avere una fruizione corretta di una pagina in presenza di troppi stimoli visivi improvvisi, compresi i pop-up che compaiono in qualsiasi angolo dello schermo di uno smartphone o di un pc. Quelle appena enunciate sono delle vere e proprieper l’accesso a. Pensiamo alle persone ipovedenti o alle persone che soffrono di problemi di epilessia: per loro navigare su siti web che presentino queste caratteristiche può essere davvero complicato, quando non addirittura impossibile. Da qualche tempo,– l’azienda che crea percorsi dedicati e ...