Un aiuto concreto per il territorio | nasce il Banco Solidale Salvo D’Acquisto

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Fiumicino – Migliorare ildal punto di vista ambientale e culturale: ora è possibile fare qualcosa digrazie al, un salvadanaio nel quale i cittadini possono fare donazioni a favore di iniziative interamente dedicate al nostro. “Questa iniziativa di salvadanaio, attivata dalla Farmacia– spiega il dott. Marco Tortorici farmacista ed esperto in omeopatia, già direttore della Farmacia comunale di Isola Sacra per 20 anni –, la prima a livello nazionale,dalla grande prova data dai nostri concittadini che, in occasione dell’emergenza Ucraina, hanno donato più di 10mila euro in pochissimi giorni. Con il nuovo ...

Basilicata Magazine

... scegliere per ogni singola paziente la terapia più efficace e meno aggressiva Un... Nel, i dati clinici della paziente e i dati delle immagini ecografiche acquisite in fase di diagnosi ...... con tanto di emendamenti avevamo proposto la reintroduzione del cashback di Stato, che aveva ottenuto grandi successi nel 2021 e che in questa fase avrebbe potuto anche dare unai ... Bando non metanizzati, dalla Regione un aiuto concreto alle famiglie non sono allacciate alla rete del gas Per l'assessore al Welfare "se c'è gente che continua a dare da mangiare ai clochard è chiaro che non se ne andranno mai dalle strade". Ventilata la possibilità di multe a chi non si allinea ...