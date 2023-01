Umiliato anche dai medici | Pregliasco si candida | finisce malissimo

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Pierfrancesco Majorino,to alla presidenza della Regione Lombardia per il centrosinistra, proprio bene non l'ha presa. Perché se scegli di mettere in lista, per giunta come capolista quindi con l'idea di ottenere l'effetto traino grazie alla sua visibilità - una delle virostar più gettonate della stagione del Covid, e Fabrizioè uno di quelli che continua a surfare ancora sul post pandemia e sull'onda lunga dei vaccini, il minimo che ti aspetti è un lungo applauso. Mica una coltellata alle spalle. Perché Majo, come lo chiamano un po' tutti ormai, ora si ritrova a dover fare i conti con un vero e proprio fuoco di sbarramento nei confronti del noto medico, professore associato di Igiene generale e applicata e consigliere del Cnel, tale da mettere in crisii più smaliziati. Di fatto chi dovrebbe votare la virostar ...