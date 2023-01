Umana Reyer Venezia | nel successo contro Verona il miglior Jordan Parks della stagione

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) I secondi turni del nuovo anno solare continuano a portare discretamente bene a. Dopo che l’anno scorso, nel secondo impegno ufficiale del 2022, il nativo del Queens era riuscito a siglare il proprio massimo di punti non solo in Serie A (40 puntila Fortitudo Bologna il 16 gennaio) ma dell’intera carriera, quest’anno infatti l’ex De’Longhi Treviso nella medesima circostanza ha sfoderato la suaprestazione stagionale. In particolare, nella gara vinta al Talierciola Tezenisè risultato ile marcatore di serata (assieme a Watt) chiudendo con 14 punti a referto, la cifra più alta finora registrata dal classe 1989 nella sua avventura lagunare considerando sia campionato che Eurocup. Oltre a ciò, nella ...

Sportando

"All'andata giocammo una partita molto sfortunata, decisa da episodi e persa alla fine di 1 punto". VENEZIA - Domani (inizio ore 20) l'ritrova al Taliercio l'Eurocup e in particolare il Ratiopharm Ulm. Sarà la sesta sfida nel giro di poche stagioni con i tedeschi che hanno vinto le 3 sfide interne disputate in Eurocup, ...Appuntamento settimanale con l'Venezia. Gli allenatori delle squadre in gara e una giocatricecommentano i risultati del campionato appena svolto. Il commento di Alessandro Ramagli allenatore Tezenis Verona Le ... Umana Reyer Venezia-ratiopharm Ulm | La situazione e dove vederla in tv Palla a due alle ore 20 per Umana Reyer Venezia-ratiopharm Ulm, round 10 di EuroCup. Si gioca al Taliercio, arbitrano Rocha, Clivaz e Boubert. Squadre con il medesimo record, 5-4, nei tedeschi atteso ...Francesca Pan: "Ci aspetta una grande battaglia quindi spero di vedere il nostro pubblico numeroso e pronto a sostenerci per questa partita che è fondamentale" ...