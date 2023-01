Ultime Notizie – Vaticano | è morto il cardinale Pell

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) IlGeorgesarebbeall’età di 81 anni a seguito di complicazioni causate da un intervento chirurgico all’anca. Lo riporta la stampa australiana, citando fonti vaticane. Il prelato è stato al centro di un clamoroso caso giudiziario che lo vide prima condannato e poi assolto per pedofilia in Australia. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Virgilio Notizie

'Restate nei rifugi. Gli invasori stanno bombardando di nuovo!', scrive, rivolto ai concittadini, il governatore dell'oblast, Oleg Synegubov. Fonti giornalistiche sul posto affermano di aver udito ...... lo sfruttamento degli asteroidi non solo sono una certezza, ma anche un'ipotesi di pace: le... https://t.me/comedonchisciotteorg_commenti Il canale dove vengono riportate leè: ... Guerra in Ucraina, le ultime notizie di oggi. Raid a Zaporizhzhia, missili sul Lugansk distruggono un gasdotto Esistono compleanni più belli di altri, è inutile nasconderlo. Ci sono quelli che associamo a frammenti di vita fantastici, che ricorderemo per sempre. E poi ci sono quelli che leghiamo, per assonanza ...Il consigliere provinciale del gruppo misto Gianluca Quadrini è a un passo dall’annuncio: salvo clamorosi sviluppi, correrà per la Pisana con Forza Italia. Dopo la tentazione ...