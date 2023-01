Ultime Notizie – Ucraina | la guerra delle foto di Prigozhin a Soledar

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Unagrafia di Evghenyin tenuta mimetica e circondato dai suoi uomini, in un tunnel all’internominiere di sale di, è stata pubblicata con questa didascalia dall’agenzia Ria Novosti, rilanciando un post del canale Telegram del fondatore della Wagner in cui questi rivendica la conquista, da partesole forze di mercenari, “dell’intera città”. Anche solo per ammettere che il centro “è un calderone di guerriglia armata”. Domani, ha aggiunto, annuncerà il numero di prigionieri ucraini. La notizia della presunta caduta di, a ridosso di Bakhmut, nella regione di Donetsk, è stata smentita dal portavoce del gruppo militare orientale ucraino, Serhiy Cherevatyi. Il luogo in cuidice di essere “non corrisponde alla realtà”. ...

Le forze ucraine, secondo quanto riporta il Kyiv Independent citando lo Stato maggiore, hanno respinto gli attacchi russi vicino a 13 insediamenti nelle24 ore . Allo stesso tempo, la Russia ...A dirlo è il presidente ucraino Zelensky, assicurando che Kiev non attaccherà il territorio russo se l'Occidente gli fornirà questo tipo di armi. Le forze russe hanno danneggiato un'unità di cura ...