Ultime Notizie – Ucraina | capo Wagner rivendica controllo completo Soledar

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Il fondatore della milizia, Evegny Prigozhin, hato su Telegram di aver preso il pienodella città di, in. Se confermato, si tratterebbe del maggiore successo russo sul campo di battaglia dalla scorsa estate. “Le unità dihanno preso ildell’intero territorio di”, ha detto Prigozhin in un messaggio audio. Citando ”battaglie di strada” con le truppe ucraine che sono state circondate, Prigozhin ha detto che nelle prossime ore sarà ”reso noto il numero dei prigionieri presi”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Virgilio Notizie

... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito I casi Covid - 19 in Cina e ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ...Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ... Guerra in Ucraina, le ultime notizie di oggi. Raid a Zaporizhzhia, missili sul Lugansk distruggono un gasdotto Qui troverete le migliori quote, i nostri consigli sul pronostico, le probabili formazioni, dove vedere Fiorentina – Sampdoria in TV e streaming insieme alle ultime notizie sulla partita e su entrambe ...Almeno la metà del patrimonio immobiliare della Campania dovrà subire gli adeguamenti previsti dall’Europa sull’efficientamento energetico degli appartamenti. Ma, i ...