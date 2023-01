Ultime Notizie – Storage e rinnovabili | a che punto siamo?

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) I target fissati dalla Comunità Europea per il 2030 su sviluppo sostenibile e riduzione delle emissioni climalteranti sono piuttosto impegnativi per gli Stati membri: per poterli raggiungere è necessaria una decisa accelerazione della transizione energetica alle fonti, puntando all’indipendenza dai combustibili fossili. In questo trend di sviluppo, loha un ruolo centrale: infatti le energiesono soggette a notevoli variazioni di disponibilità (nuvolosità vs soleggiamento, intermittenza del vento etc.), quindi diventa fondamentale poter accumulare l’energia captata per renderla disponibile anche in momenti successivi. Non a caso le proiezioni di crescita del settoresono significative: secondo un report IRENA (International Renewable Energy Agency) entro il 2030 la capacità di ...