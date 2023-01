Ultime Notizie – Schiavolin Snaitech | ‘valorizzazione impianti e tv per crescere’

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Devo dire che una delle cose più belle” di questo 2022 “è stata vedere come al fianco delle competenze, delle skills di tutti i nostri manager, che ci consentono di realizzare questi risultati, si sia via via sviluppato un dna, una matrice imprenditoriale che si è concretizzata anche in ambiti lontani dal core business di. A cominciare dalla valorizzazione dei nostri, dei nostri asset immobiliari”. Così, intervistato da Adnkronos/Labitalia, Fabio, ceo del Gruppo. “Noi abbiamo appunto la fortuna, il privilegio, anche un po’ l’onere, di avere degli asset importanti a Milano e Montecatini. E abbiamo anche qui iniziato ad adottare un cambio di passo dalla semplice conservazione dei beni a una vera e propria valorizzazione”, sottolinea. L’Ippodromo Snai San Siro di Milano, infatti, ...

Virgilio Notizie

Amore, forse è la più banale, ma è la parola che nelle tueore hai ripetuto più spesso, con le tueforze e i tuoi ultimi sospiri. Ci ha colpito perché fino alla fine non sei stato in ...StraNotizie.it è stato selezionato dal servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostreseguici tramite GNEWS andando su questa pagina e cliccando il tasto segui. ... Guerra in Ucraina, le ultime notizie di oggi. Raid a Zaporizhzhia, missili sul Lugansk distruggono un gasdotto Nel mese di dicembre dell’anno 2018 vennero abbandonati 20 kg tra farmaci e integratori, questi ultimi poi spediti nel centro Africa. Siamo stanchi di continuare a vedere rifiuti abbandonati nella ...Entersekt, a global leader in customer and payment authentication solutions for financial fraud prevention, today announced the appointment of Jon Roskill, former Acumatica CEO and Microsoft executive ...