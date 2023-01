Ultime Notizie Roma del 11-01-2023 ore 16 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 11 gennaio 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno invece di formare 10 miliardi abbiamo deciso di concentrare le risorse su chi ne aveva la più bisogna abbiamo fatto una scelta che rivendico che è di giustizia sociale ma per me la Premiere Giorgia Meloni in un video sui social ci dicono che abbiamo sbagliato i calcoli aggiunge il prezzo della benzina lo sto monitorando per tagliare le accise non avremmo potuto aumentare il fondo sulla sanità sottolinea ancora a gran parte dei benzinai è un essere responsabile è tutta la loro Dobbiamo intervenire in continuo dei ministri abbiamo deciso da portare le norme sanzionatorie per chi non adempie Alle comunicazioni previste dalla legge e abbiamo stabilito che ogni benzinai esponga il prezzo medio giornaliero sarebbe stato un punteruolo l’arma utilizzata questa mattina alle 6:45 La Gardenia ...