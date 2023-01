Ultime Notizie Roma del 11-01-2023 ore 15 | 10

(Di mercoledì 11 gennaio 2023)dailynews radiogiornale Mercoledì 11 gennaio Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Vigno essere in apertura I Mercenari rivendicano di avere conquistato la cittadina Ucraina di Soledad dove si combatte Tuttavia Chi è fa subito smentito la notizia poi perfino il Cremlino è affermato di non avere fretta di chiamare Vittoria aspettiamo i rapporti ufficiali nonché una dinamica positiva nell’evoluzione ha detto il portavoce pesto I russi hanno anche colpito Carpi ieri sera poche ore dopo la visita della ministro degli Esteri tedesca nella notte presidente ucraino si rischia a parlare non ci sarà una terza guerra mondiale ha detto intanto il Senato italiano approvato il decreto legge di proroga al 31 dicembredell’autorizzazione alla gestione dei mezzi materiali di equipaggiamenti militari all’ucraina pure il proprio passare da me ...

Corriere della Sera

Tutte lee gli aggiornamenti più importanti di oggi mercoledì 11 gennaio, in diretta, sulla sessione ... Qui tutte lesulle trattative di oggi 11 gennaio. LIVE14.45 - In conferenza stampa,...SSC Napoli - Pranzo in hotel, al Britannique, per la famiglia Bereszynski che si gode i primi giorni di Napoli dopo il trasferimento dalla Sampdoria . Sullo sfondo, il panorama ... Aerei: negli Usa tutti i voli a terra per ore. Biden: «Non si sa quale sia la causa» La Gazzetta dello Sport parla di una clamorosa svolta di mercato che potrebbe verificarsi in questo gennaio. Serve però una partenza!Libertà, autonomia, competenza e passione sono tutti valori che emergono nella sua ultima mostra temporanea Dolomiti Trasfigurate, tenutasi al Museo: uno straordinario regalo culturale". (ANSA).