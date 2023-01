Ultime Notizie Roma del 11-01-2023 ore 14 | 10

(Di mercoledì 11 gennaio 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio continua a tenere banco la questione sui prezzi dei carburanti arrivati alle stelle dopo l’approvazione del decreto norma sulle trasparenze dei prezzi sui carburanti e sul rafforzamento dei poteri di controllo e sanzionatori del garante dei prezzi e le prime repliche da parte di associazione gestori che sperano gli interventi più massicci da parte del governo Giorgia Meloni in una diretta su Facebook difende la scelta fatta vi faccia sentire un breve estratto del suo intervento è giusto e che non c’è mai problema spiegare il perché di alcune scelte di fronte ai cittadini ed è quello che farò Allora punto primo gira da più parti un video 19 nel quale io vengo a benzina con la mia auto o Parlavo della necessità di tagliare le accise sulla benzina e Ovviamente avendo il ...

Corriere della Sera

ChatGPT è offline. Il popolare chatbot, di cui abbiamo a lungo parlato su queste pagine nellesettimane per le risposte estremamente accurate e precise, oltre che veritiere, non funziona a causa delle troppe richieste ricevute. Collegandosi al sito web di ChatGPT , si riceve un generico ...... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito I casi Covid - 19 in Cina e ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ... Aerei: negli Usa tutti i voli a terra a causa di un guasto tecnico "Abbiamo scelto di non mettere risorse su un nuovo taglio delle accise per due ragioni banali." Giorgia Meloni spiega sui social nella ...Riso Scotti scommette ancora sull’innovazione lanciando la Pasta Venere, un’altra declinazione della linea pastariso, ma questa volta blindata da un brevetto internazionale. La distribuzione del nuovo ...