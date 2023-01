Ultime Notizie Roma del 11-01-2023 ore 13 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 11 gennaio 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio e Ben ritrovati all’ascolto da Francesco Vitale il premier Giorgia Meloni è intervenuta per spiegare i decreti doc sul caro carburante deciso ieri in consiglio dei ministri riferendosi al taglio delle accise ha sottolineato abbiamo deciso di concentrare 10 miliardi di risorse per aiutare le famiglie più bisogno è una scelta che io rivendico poi ha specificato che per tagliare le accise non avremmo potuto montare il fondo sulla sanità la platea delle famiglie per calmierare le bollette domestiche per il credito delle PMI tutte queste misure sarebbero state cancellate per prevedere il taglio delle accise il taglio è chiarito meloni avrebbe comportato troppe rinunce manovra per un ammontare di 10 miliardi di lire uomo ha ferito 6 persone con un arma Che secondo quanto si apprende dalle autorità potrebbe essere un punteruolo in ...