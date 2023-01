Ultime Notizie Roma del 11-01-2023 ore 10 | 10

(Di mercoledì 11 gennaio 2023)dailynews radiogiornale Buona giornata da Francesco Vitale la benzina è stata l’argomento principe del Consiglio dei Ministri che ha messo appunto decreto legge ad hoc a favore della trasparenza del Mercato dei carburanti a vantaggio del consumatore il monitoraggio dei prezzi non sarà più settimanali ma il giornaliero quindi viene introdotto l’obbligo di esporre il prezzo alla pompa con sanzioni che potrebbero essere combinate dal prefetto ai fornitori in autostrada dovranno rispettare un tetto di prezzo che sarà fissato da un’altra norma sulla vicenda di Alfredo cospito è intervenuto il Ministro della Giustizia Carlo Nordio secondo il quale bisogna seguire con la massima attenzione la situazione l’uomo è detenuto alla speciale 41 bis presso il carcere di Sassari e sta proseguendo a oltranza lo sciopero della fame le sue condizioni sono monitorate e sottolinea il ...

Virgilio Notizie

Quest', infatti, stanno riscontrando delle serie difficoltà nel riuscire a rinvenire diversi ... Entra nel gruppo offerte di lavoro, pensioni, bonus, invalidità - 104 e newsultima ora ...Nella sole duesettimane c'e' stato un aumento di capitalizzazione pari a circa un miliardo. E' arrivato il momento di lavorare assieme per il bene comune, il clima e' positivo". Sim 11 - 01 - ... Guerra in Ucraina, le ultime notizie di oggi. Raid a Zaporizhzhia, missili sul Lugansk distruggono un gasdotto Dopo Lavazza, Ferrero e Perfetti Van Melle, anche il gruppo Chiesi farmaceutici si unisce alla pattuglia delle grandi imprese italiane che negli ultimi mesi hanno fatto shopping all’estero, mettendo ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...