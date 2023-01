Ultime Notizie – Nuovo stadio Milano | Sgarbi | “Abbattere Meazza? Salvini si occupi di ponte Messina”

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) “C’è un dato che va oltree Sala su questo progetto insensato dilo, ovvero che nel 2026 ci saranno le Olimpiadi aed è previsto che la celebrazione sia proprio dentro lo. Quando Sala non ci sarà più, ilsindaco dovrà prendere delle decisioni e loavrà ormai 70 anni e quindi avrà un vincolo automatico secondo quello che la legge richiede per i monumenti”. A dirlo Vittorio, leader di Rinascimento e sottosegretario alla Cultura, a margine della conferenza stampa presso palazzo Ferrajoli a Roma, con Francesco Rocca, candidato alla presidenza della Regione Lazio per il centrodestra. “Il fatto che da Berlusconi a Moratti i grandi presidenti siano contrari fa pensare come ...

Corriere della Sera

... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito I casi Covid - 19 in Cina e ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ...... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito I casi Covid - 19 in Cina e ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ... Aerei: negli Usa tutti i voli a terra a causa di un guasto tecnico Sono Fiorentina-Sampdoria (giovedì 12 gennaio alle 18) e Roma-Genoa (ore 21) a chiudere la prima settimana degli ottavi di finale di Coppa Italia. Un cartellone non esente da sorprese considerando la ...Le parole dell’allenatore rossoblu alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro i giallorossi Domani la Roma, alle 21 all’Olimpico, riceverà il Genoa per gli ottavi di Coppa Italia. Alla vigilia de ...