Ultime Notizie – Golden Globes 2023 | tutti i vincitori

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Sono The Fabelmans di Steven Spielberg e Gli Spiriti dell’Isola di Martin McDonagh, premiati rispettivamente come miglior film drammatico e migliore commedia e già dati per favoriti nella corsa agli Oscar, a dominare la scena dei. Spielberg si aggiudica anche il suo terzoGlobe per la migliore regia. L’edizione di quest’anno deiavrebbe dovuto segnare una ripartenza dopo la ‘riforma’ seguita alle accuse di essere un premio organizzato con ampio spazio alla influenzabilità dei verdetti e al razzismo. Ma se tanti divi sono tornati dal vivo nella cerimonia di Beverly Hills, tanti altri hanno proseguito il boicottaggio, tra questi anche la premiata Cate Blanchett. Mentere le piogge torrenziali in California hanno lasciato a casa qualcun altro, com ...