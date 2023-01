Ultime Notizie – Descalzi | “Lavorato molto per sostituire gas russo | in inverno 2023-24 saremo a 80%”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) La guerra in Ucraina “ha creato un forte impatto per quanto riguarda i prezzi dell’elettricità, del gas e dei carburanti”. Da subito “abbiamo iniziato a lavorare nei paesi dove eravamo presenti investendo e per aumentare le nostre capacità in modo dail gasche è venuto a mancare. In otto mesi siamo stati capaci diil 50% delle forniture dalla Russia per questo. Per l’-24 dovremmo arrivare all’80% e nell’2024-25 dovremmo raggiungere il 100%. In 2 anni e mezzo avremo sostituito tutte le forniture di gas dalla Russia”. Ad affermarlo è l’ad di Eni, Claudio, intervenendo ad un evento organizzato dalla Harvard Business Review e sottolineando la necessità di “continuare ad ...