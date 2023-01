Ultime Notizie – Coppa Italia | Inter vince 2-1 sul Parma in rimonta ai supplementari

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Sono serviti i tempiall’di Simone Inzaghi con un gol di Acerbi al 110?, per avere la meglio in2-1 (dopo le reti di Juric e Lautaro) sulagli ottavi di finale di. I nerazzurri attendono ora ai quarti di finale lante di Atalanta-Spezia. Ilha giocato al meglio ed ha meritatamente chiuso in vantaggio il primo tempo, concedendo all’una sola occasione, con Gagliardini che ha concluso sul fondo dal limite dell’area al 23?. Al 38? la squadra di Pecchia ha trovato il vantaggio grazie a Juric, con un tiro da fuori area, finito sotto l’incrocio dei pali della porta di Onana. Poi nel finale della prima frazione i ducali hanno anche sfiorato il raddoppio con Benedyczak, ma la ...

Virgilio Notizie

'Restate nei rifugi. Gli invasori stanno bombardando di nuovo!', scrive, rivolto ai concittadini, il governatore dell'oblast, Oleg Synegubov. Fonti giornalistiche sul posto affermano di aver udito ...... lo sfruttamento degli asteroidi non solo sono una certezza, ma anche un'ipotesi di pace: le... https://t.me/comedonchisciotteorg_commenti Il canale dove vengono riportate leè: ... Guerra in Ucraina, le ultime notizie di oggi. Raid a Zaporizhzhia, missili sul Lugansk distruggono un gasdotto Esistono compleanni più belli di altri, è inutile nasconderlo. Ci sono quelli che associamo a frammenti di vita fantastici, che ricorderemo per sempre. E poi ci sono quelli che leghiamo, per assonanza ...Il consigliere provinciale del gruppo misto Gianluca Quadrini è a un passo dall’annuncio: salvo clamorosi sviluppi, correrà per la Pisana con Forza Italia. Dopo la tentazione ...