Ultime Notizie – Chaouqui chiede revisione sentenza Vatileaks 2

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) “Francescaha dato mandato per instaurare un processo didellache l’ha vista condannata nel processo2, essendo emersi nuovi elementi di prova che dimostrano, per tabulas, l’assenza del coinvolgimento della stessa, allo studio dell’avvocato professor Alfredo Ottaviani, avvocato rotale”. Lo si legge in una nota che spiega che “nelle prossime ore sarà reso noto il nome dell’avvocato penalista italiano che assisterà Francesca, già individuato e in attesa della formalizzazione della nomina”. “Questi elementi di prova confluirebbero nel fascicolo aperto dal Tribunale Vaticano sulla vicenda della scomparsa di Emanuela Orlandi e pertanto, non costituirebbero più elementi coperti da segreto pontificio. Nei prossimi giorni lo stesso atto di ...

