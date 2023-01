LA NAZIONE

L'aumento deciso per il periodo di alta stagione, da marzo a novembre. Ma chi arriva prima delle nove del mattino risparmierà sei ...più cari Anche sui prezzi di ingresso ai musei e ai siti archeologici dobbiamo adeguarci ... perché la storia, come insegna Benedetto Croce, èun fatto umano contemporaneo'. Uffizi sempre più di lusso Il biglietto sale a 25 euro E’ tra i più cari al mondo Scatta invece lo sconto (sempre in alta stagione) per chi arriva in museo prima delle 9: i visitatori mattinieri pagheranno 19 euro, 1 meno degli attuali 20. Rimangono invece invariati i prezzi… Leggi ...Ascolta l'articolo “Uffizi più cari Anche sui prezzi di ingresso ai musei e ai siti archeologici dobbiamo adeguarci agli standard europei, che in media sono più costosi”. E’ quanto afferma il minis ...