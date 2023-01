UFFICIALE | Napoli-Juve | arbitra Doveri

Tuttosport

...svolto una seduta tecnico - tattica con i giocatori che prenderanno parte alla spedizione di,... ma per un minutaggio significativo in una garabisognerà attendere febbraio, dopo una ...Bartosz Bereszyski , primo e forse unico acquisto dela gennaio, si presenta così parlando alla radio, Kiss Kiss: A parlargli della Juve è stato il compagno di Nazionale Piotr ... Dazn e il rimborso per Inter-Napoli: la nota ufficiale L’attaccante del Napoli è intervenuto a DAZN Heroes parlando del suo trasferimento in azzurro e delle prospettive legate alla sua nuova esperienza: “Napoli è la mia prima scelta perché comunque ho ...Si rendono noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, V.A.R e A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 18ª giornata del Campionato di Serie A 2022/23 in programma domenica 15 gennaio ...