SPORTFACE.IT

Inoltre nella striscia di vittorie infatti la sua Juventus non ha maigol e finora in ... Pochi giorni dopo si torna al campo per la sfida sempre di campionato contro l'. Nella conferenza ...Napoli - Juve I bianconeri subiscono poco, ma c'è anche casualità: la Cremonese hadue pali e anche l'ha avuto due occasioni importanti. Gli azzurri hanno la grande occasione di ... Udinese, preso il brasiliano Martins ma va subito in prestito al Watford Ci sta lo scontro di pensiero, ma se mi prendi per il culo allora io ti dico che mi fa schifo ... ma al 44’ in casa hai il 31% di possesso contro l’Udinese. Ovviamente tutti i giornalisti e gli ex e ...Il Venezia FC comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del centrocampista bosniaco Mato Jajalo, proveniente dall’Udinese..